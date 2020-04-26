رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر هذا الأحد، مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعبرا عن ارتياحهما لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ظهر هذا الأحد، مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا خلالها التهاني والأمنيات بينهما وبين شعبيهما الشقيقين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين الله أن يعيده عليهما وعلى البلدين بالخير والبركات".