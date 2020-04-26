كورونا : تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة و6 وفيات و29 حالة تماثلت للشفاء

كشف الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار هذا الأحد عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3382 حالة مؤكدة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، بهذه الحصيلة المسجلة اليوم، يصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة، فيما تماثلت 29 حالة للشفاء ليرتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1508 حالة.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من البليدة (حالتان) وحالة واحدة بكل من سطيف، برج بوعريريج، تبسة والبويرة.

وأضاف أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 47 ولاية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1508 من بينها 29 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65 بالمئة من مجموع حالات الوفاة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأشار المتحدث إلى أن 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة مؤكدة هذا الأحد، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات، مع الإشارة إلى أن 12 ولاية سجلت بها أكثر من أربع حالات.

وتبقى ولايات قسنطينة، برج بوعريريج، أم البواقي وبشار من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال إل 24 ساعة الأخيرة .

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 5863 وتشمل 2293 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3570 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 37 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وبالرغم من تقليص مدة الحجر وكل الإجراءات المتخذة للتخفيف من عناء المواطنين، أكد ذات المتحدث أن الاحترام الصارم لقواعد الوقاية ومسافة التباعد من طرف الجميع يبقى واجبا للحد من تفشي هذا الوباء.