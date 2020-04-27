روسيا تعلق صادراتها من الحبوب ومنظمات دولية تحذر من تبعات القرار

قررت روسيا التي تتصدر لائحة الدول المصدرة للقمح في العالم، تعليق تصدير عدد من أنواع الحبوب بينها القمح والذرة، حتى الأول من يوليو، حسبما أعلنت وزارة الزراعة الروسية امس الأحد.

وكانت روسيا قررت مطلع أبريل الجاري أن تحد صادراتها من الحبوب بسبعة ملايين طن حتى 30 يونيو، وأثار القرار انتقادات منظمات عديدة بينها منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية التي تخشى نقصا في المواد الغذائية في فترة تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحصص "استنفدت بالكامل" حتى امس موضحة أن صادرات الحبوب "ستعلق حتى الأول من يوليو".

و تعد روسيا هي أول دولة مصدرة للقمح وواحدة من البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم.

وأعلنت الحكومة الروسية منتصف مارس أنها تفكر في فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الغذائية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، لضمان استقرار السوق الوطنية.

ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الأسعار المرتفعة أصلا.

ففي سوق المبادلات الأوروبية "يورونيكست" بلغ سعر طن القمح 199 يورو لعقود مايو، وسعر الذرة يونيو 165 يورو.