تأجيل محاكمة كريم طابو إلى الفاتح يونيو القادم

قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة اليوم الاثنين تأجيل للمرة الثانية على التوالي محاكمة كريم طابو، رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" غير المعتمد، إلى الفاتح يونيو القادم.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم، حيث تم تأجيلها للمرة الثانية على التوالي بعد جلسة 6 ابريل الجاري.

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

وبعد استئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر وضعه تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه.