غرق طفل ذو الثلاث سنوات في بركة مائية بخنشلة

هلك طفل (3 سنوات) غرقا إثر سقوطه في بركة مائية ببلدية طامزة بولاية خنشلة، حسبما استفيد اليوم الاثنين من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر بأن عناصر الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية انسيغة تلقوا نداء استغاثة يفيد بغرق طفل بإحدى البرك المائية المتواجدة بالقرب من منزل العائلة على مستوى بلدية طامزة ليتدخلوا لتحويل جثة الطفل التي تم انتشالها من طرف أفراد عائلته إلى قاعة العلاج ببلدية طامزة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث المميت.