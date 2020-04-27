تعيين رضا بلحاج مديرا عاما جديدا لمركب الحجار

عين المجمع الصناعي سيدار هذا الاثنين, رضا بلحاج, مديرا عاما جديدا لمركب الحديد والصلب بالحجار (عنابة), خلفا لشمس الدين معطاء الله الذي أقيل من مهامه, حسب ما ورد في بيان أصدره مدير الاتصال للمجمع الصناعي سيدار-عنابة, هشام بامون.

وجرت إقالة الرئيس المدير العام السابق لمركب سيدار الحجار, شمس الدين معطاء الله, عقب الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة المركب وذلك بعد تسجيل عجز بميزانية المركب يقدر بـ 14 مليار دج, كما ورد في ذات البيان.

وأضاف المصدر بأن الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة المركب جاءت على خلفية الحصيلة السلبية المسجلة بالمركب خلال السنة الماضية 2019.

واستنادا للبيان فإن الجمعية العامة لمجمع سيدار الحجار صادقت في جلسة استثنائية انعقدت اليوم بمقر مجمع سيدار على قرار الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة لمركب الحجار وعينت أعضاء جدد الذين عينوا بدورهم بالأغلبية المطلقة, رضا بلحاج مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار.

وقد قوبل قرار تعيين المدير العام الجديد لمركب سيدار الحجار وكذا التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة بارتياح من طرف الإطارات المسيرة للمركب وكذا نقابة المؤسسة, كما أضاف البيان.

للإشارة, فإن المدير العام الجديد لمركب سيدار الحجار, رضا بلحاج, كان يشغل منصب مدير تقني بذات المركب و يعد أحد إطارات مركب سيدار الحجار منذ أكثر من 20 سنة.