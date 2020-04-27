وفاة شاب عشريني بعد انحراف دراجته النارية بالقرب من الصابلات بالعاصمة

﻿وفاة شاب عشريني بعد انحراف دراجته النارية بالقرب من حاجز الشرطة الصابلات بالعاصمة الجزائر, 27 أبريل 2020 (وأج) - توفي اليوم الثلاثاء شاب يبلغ 23 سنة في حادث مروري إثر انحراف دراجته النارية بالقرب من حاجز الشرطة الصابلات (المقاطعة الإدارية حسين داي) اتجاه الجزائر, حسبما أفاد به مسؤول الإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله في تصريح ل/وأج أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة 10 صباحا وذلك بعد انحراف دراجة نارية بالقرب من حاجز الشرطة منتزه الصابلات باتجاه الجزائر وقد أسفر عن وفاة شاب في العشرينات لم يتم التعرف عليه تم نقله من طرف أعوان الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بالعالية.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث تسبب كذلك في اصابة مرافق الشاب المتوفي يبلغ من العمر 19 سنة بجروح حيث تم تحويله الى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج.