تفجير انتحاري مزدوج يستهدف مقرا استخباراتيا شمال العراق

تعرض مقر استخباراتي في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك, شمال العراق الى تفجير انتحاري هذا الثلاثاء ,حسبما صرح به مصدر أمني عراقي.

وأوضح المصدر ان الاعتداء نفذه انتحاريين اثنين, يرتدان حزامين ناسفين, حاولا اقتحام مديرية الاستخبارات في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك, شمال العاصمة بغداد, ما أسفر عن إصابة عنصر من الأجهزة الأمنية بجروح طفيفة.

ونوه المصدر أن الانتحاريين تم قتلهما قبل وصولهما إلى مقر المديرية.

وشهدت المحافظات المحررة, لاسيما صلاح الدين, وأجزاء من كركوك, وديالى, ونينوى, والأنبار, شمالي وغرب البلاد، مؤخرا, هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي, متسببة بمقتل, وإصابة العشرات من المدنيين, والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق, في ديسمبر 2017, تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.