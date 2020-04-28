وزارة الشؤون الدينية : تحديد زكاة الفطر لهذه السنة بـ 120 دج

28/04/2020 - 10:37

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دج وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلد, داعية الى التكفل بإخراجها ومنحها مباشرة لمستحقيها, حسب ما أفاد به  الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

ودعت الوزارة الى التكفل بإخراج الزكاة ومنحها مباشرة لمستحقيها, بالنظر لتعذر جمعها في المساجد بسبب تعليق فتحها في كل ربوع الوطن, مؤكدة على ضرورة العودة الى آلية جمع زكاة الفطر في المساجد بعد زوال جائحة كورونا.

كما ذكرت أن زكاة الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة, صغيرا أو كبيرا, غنيا أو فقبرا , إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته".

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الجزائر, مجتمع

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