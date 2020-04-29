ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، فيما يترقب المستثمرون قرارا بشأن السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 31ر1711 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه لثلاث جلسات متتالية.

وارتفعت العقود الأمريكية الجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 50ر1727 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بفعل تباطؤ انتشار كورونا وتحركات إعادة فتح الاقتصاد مما عزز شهية المخاطرة وزاد جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

لكن الحذر ظل مستمرا ترقبا لقرار المركزي الأمريكي.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة واستأنف شراء سندات ودعم أسواق الائتمان.

وقد يوضح بيانه اليوم الأربعاء المدة التي يعتزم خلالها الإبقاء على سعر الفائدة بالقرب من الصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 33ر1974 دولار للأوقية.