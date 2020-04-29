آخر حصيلة: تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت 199 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3848 حالة مؤكدة موزعة عبر 47 ولاية ، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 444 حالة، حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وكشف الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في الـ 24 ساعة الأخيرة 51 حالة ليصل اجمالي الحالات إلى 1702 حالة.

وأوضح أن الحالات الخاضعة للعلاج ارتفعت ليبلغ 6666 حالة وأن الحالات المؤكدة مخبريا بلغ عددها 2618 حالة، فضلا عن 3985 حالات محتملة حسب التحليل بالأشعة وبالسكانير.