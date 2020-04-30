وزارة العمل تفند ما تداولته يومية وطنية حول زيادات في معاشات المتقاعدين

﻿فندت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، المعلومات "المغلوطة" و"غير المؤسسة" التي نشرتها إحدى الصحف الوطنية حول زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين، مؤكدة أن هذا القرار سيتم إعلام الرأي العام به "في وقته المحدد ككل سنة" و"عبر القنوات الرسمية المستعملة في هذا الإطار".

و في تصويب لها، فندت الوزارة ما نشرته يومية "النهار"، أمس الثلاثاء، في مقالين لها على موقعها الالكتروني، تضمنا "معلومات مغلوطة وغير مؤسسة" بخصوص تثمين منح ومعاشات المتقاعدين هذه السنة.

كما فندت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أيضا التصريحات المنسوبة للمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد الواردة في المقال الثاني، مؤكدة أنه "سيتم إعلام الرأي العام الوطني بقرار تثمين منح ومعاشات المتقاعدين في وقته المحدد، ككل سنة عبر القنوات الرسمية المستعملة في هذا الإطار".

وفي هذا السياق، تجدد الوزارة دعوتها لكافة وسائل الإعلام الوطنية للتأكد من المعلومات المتعلقة بالقطاع من مصادرها الرسمية، و"عدم استيقاء الأخبار والمعلومات، غير المؤكدة من المصادر المشبوهة وغير الرسمية، تفاديا لتغليط الرأي العام".