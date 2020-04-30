تونس: إنهاء السنة الدراسية لجميع المستويات ما عدا البكالوريا

قررت الحكومة التونسية إنهاء السنة الدراسية لكل المستويات واستكمالها بالنسبة لتلاميذ البكالوريا، وفق ما أعلنه وزير التربية التونسية محمد الحامدي، اليوم الأربعاء.

وأوضح الحامدي في ندوة صحفية أن تواريخ استثنائية حددت للامتحانات الوطنية خلال الفترة المتراوحة بين 29 جوان و15 جويلية 2020.

وأفاد المصدر نفسه أن الدورة الرئيسية للبكالوريا في تونس ستجرى ما بين 8 و15 جويلية القادم، على أن تستكمل السنة الدراسية بالنسبة للمرشحين لهذا الامتحان خلال الفترة ما بين 27 ماي و23 يونيو القادمين، مضيفا أن الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية سيكون يوم 26 يوليو القادم، فيما تجرى دورة المراقبة ما بين 27 و 30 جويلية 2020 ويتم الإعلان عن نتائجها يوم 9 أوت القادم.

وتقرر، حسب الحامدي، التقليص بيوم في فترة اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وإجراؤه يومي 2 و3 جويلية 2020، وفي فترة إجراء امتحان الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية الذي تقرر إجراؤها يومي 29 و30 جوان، مع الاقتصار في كلا الحالتين على محتوى محاور الدورتين الأولى والثانية.

ويمكن، وفق الوزير، مراجعة هذه الرزنامة في ظل تطور الوضع الصحي.

وبحسب إحصائيات وزارة التربية التونسية، فقد ترشح 133427 تلميذ لاجتياز امتحان البكالوريا لموسم 2020، فيما ترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وهو امتحان اختياري 28 ألف و184 مترشحا.

وقد أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 975 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 40 حالة.