مخبر مركز مكافحة السرطان بباتنة ينتج الوسط الناقل لعينات كورونا

تمكن فريق المخبر المركزي للتحاليل الطبية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بباتنة من إنتاج الوسط الناقل لعينات كوفيد-19، حسب ما أكده اليوم الأربعاء رئيس المخبر البروفيسور أحمد كاسح لعور المختص في علم الميكروبيولوجيا.

المحلول كان يستورد من الخارج أصبح حاليا يحضر بالمخبر

وأوضح ذات المختص على هامش إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للمخبر من طرف والي باتنة، توفيق مزهود، لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، أن هذا المحلول الذي كان يستورد من قبل من الخارج ومحل طلب كبير، أصبح حاليا يحضر بالمخبر، مضيفا بأنه ضروري لنقل عينات المشتبه بإصابتهم بكورونا المستجد وهو الذي يحافظ على بقاء الفيروس حيا وبالتالي يساعد في تسريع التشخيص وتحديد الإصابات المؤكدة ومن ثم إخضاعها للعلاج.

وأكد البروفيسور كاسح لعور أن المخبر المركزي للتحاليل الطبية بمركز مكافحة السرطان بباتنة ينتج هذا المحلول وبكميات تكفي لتحاليل كوفيد-19 بباتنة وبعض الولايات المجاورة وبالإمكان تحضير كميات منه حسب الطلب .

وكان المخبر قد تحصل أمس الثلاثاء على الترخيص من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ليتم إدراجه بصفة رسمية ضمن الشبكة الوطنية للمخابر التي تجري التشخيص لوباء كوفيد-19، حسب ما أكده من جهته مدير الصحة والسكان بالولاية، فريد عبد السلام . وسيتم إجراء حوالي 30 تحليلا مع إظهار نتائجه يوميا بالمخبر، حسب المشرفين عليه.