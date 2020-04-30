هلاك أربعة بحارة من طاقم سفينة "سيدي فرج" بعرض شاطئ الجميلة

﻿لقي أربعة بحارة حتفهم من طاقم سفينة الصيد "سيدي فرج" فيما نجا قائد السفينة في حادث غرق سجل مساء أمس الأربعاء بعرض شاطئ الجميلة بالجزائر العاصمة حسب ما أعلن عنه رئيس غرفة الصيد البحري و تربية المائيات بتيبازة.

و قال صالح كعباش أن البحارة الأربعة، المنحدرين من مدينة بوهارون بتيبازة، ضحايا غرق سفينة "سيدي فرج" للصيد، مهن صغيرة، لقوا حتفهم جميعهم بعد رحلة صيد دامت ليلة كاملة قبل أن يتفاجئوا بالمياه تغمرالقارب حسب المعلومات الأولية المستقاة.

و خرج البحارة مساء يوم الثلاثاء في رحلة صيد من ميناء الصيد البحري ببوهارون، مكان توطين سفينة "سيدي فرج" و قظوا ليلة كاملة في البحر لاصطياد سمك أبو سيف "السبادون" قبل وقوع الكارثة، استنادا لذات المصدر.

و بعد تسجيل تعطل جميع أجهزة الاتصالات بعد إجراء آخر اتصال في حدود الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء على بعد 3000 ميل بحري شرق شاطئ الجميلة، أقدم قائد السفينة على إتخاذ قرار السباحة في عرض البحر بحثا عن الإنقاذ قبل أن يعثر عليه بحارة آخرون، يضيف كعباش، فيما بقي البحارة الأربعة الآخرون على متن السفينة.

و باشرت على إثرها القوات البحرية عمليات أبحاث واسعة قبل أن يتم العثور على البحارة الأربعة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 28 و33 سنة جثثا هامدة في عرض البحر إثر غرق السفينة و عدم مقاومتهم لشدة برودة مياه البحر، حسب توضيحات نفس المصدر.

و نقل قائد السفينة إلى المستشفى الجامعي بباب الواد حيث وصفت حالته الصحية بـ"المستقرة" فيما وضعت جثث الضحايا الأربعة على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة، حسب رئيس غرفة الصيد البحري لتيبازة.

و يرتقب أن يتم اليوم نقل جثامين الضحايا إلى مسقط رأسهم، ببوهارون أين سيوارون الثرى.

المصدر : وأج