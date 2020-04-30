3.2 مليون إصابة بكورونا في العالم

بلغت حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد نحو 3.2 مليون إصابة في العالم و228 ألف وفاة، وفق إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وإجمالا أصيب بالوباء في العالم إلى حدود الأربعاء، 3 ملايين و220 ألفا و268 شخصا بفيروس كورونا، وتوفي 228 ألفا و224 شخصا.

وبينما سجلت أوروبا أكثر من 130 ألف وفاة، تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الـ60 ألفا، وسط مخاوف من أن يصبح الفيروس المستجد قريبا الأكثر حصدا للأرواح من أي موسم للإنفلونزا في البلاد منذ عام 1967، حين توفي حوالى 100 ألف أميركي.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى أكثر من مليون، بحسب معطيات حديثة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ147 ألفا و411، تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.