فورمولا 1: جائزة النمسا الكبرى ستقام من دون جماهير

ستحصل جائزة النمسا الكبرى, الأولى ضمن الرزنامة المعدلة لبطولة العالم ل"الفورمولا وان" بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19), على الضوء الأخضر لانطلاقها لكن شريطة أن تقام من دون جماهير, حسبما اشترطته وزارة الصحة النمساوية.

وأبلغ وزير الصحة النمساوي, رودولف أنشوبر, منظمي السباق, المقرر في 5 يوليو المقبل على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ, وجوب توفير بعض الضمانات.

وقال رودولف لاذاعة "أو 1" المحلية "يتوقف السماح بتنظيم الحدث كليا على خطة السلامة التي يقدمها المنظمون".

واضاف "سنسمح بهكذا أحداث في ظل ظروف صارمة للغاية, وبطبيعة الحال ستكون من دون جماهير".

وتريد الحكومة أن ينظَّم السباق ضمن "حلقة مقفلة", بحيث يكون الأشخاص من خارج الفرق المسموح بمشاركتها فقط من النمساويين.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 مارس), لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس "كوفيد-19".

و أُعلن لاحقا عن إلغاء جائزتي موناكو وفرنسا, في حين أن السباقات التي تم تأجيلها هي البحرين, فيتنام, الصين, هولندا, إسبانيا, أذربيجان, وكندا.

وأعلن منظمو بطولة العالم في 18 مارس كخطوة أولى, تقديم موعد العطلة الإجبارية السنوية لتعويض تأخير انطلاق الموسم بسبب وباء "كوفيد-19", مشيرين إلى أن هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في أوت (...) نقلت إلى مارس وأفريل".

لكن الاتحاد الدولي أصدر بيانا الثلاثاء جاء فيه "من الآن وصاعدا يتعين على مصانع المحركات تمديد الأقفال من 35 إلى 63 يوما تواليا خلال أشهر مارس, أفريل, ماي و/أو جوان".

وأكد الرئيس التنفيذي ل"الفورمولا وان" الأميركي تشايس كاري, رغبته في أن ينطلق موسم "فورمولا وان" من سباق جائزة النمسا الكبرى في 5 جويلية المقبل, وقال "نهدف إلى بدء السباقات في أوروبا في جويلية, أوت وأوائل سبتمبر.

الأول سيكون في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع من 3 إلى 5 جويلية", مضيفا "في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر, يجب أن نتسابق في أوراسيا وآسيا والأميركيتين, على أن ننهي الموسم في الخليج خلال ديسمبر بسباق البحرين, قبل أن يكون الختام التقليدي في أبوظبي, لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقا".

وتوقع كاري أن تكون "أولى السباقات دون جماهير".