عطال يتلقى الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات

تلقى الدولي الجزائري يوسف عطال الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي لكرة القدم، هذا الخميس، الضوء الأخضر من طرف الطبيب الذي أجرى له عملية على جراحية على مستوى الغضروف، لاستئناف التدريبات.

وأشارت صحيفة "نيس ماتان" أنّ عطال (23 سنة) استعاد عافيته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال هذا الموسم، حيث كان بإمكانه استئناف المنافسة مع فريقه لولا تفشي جائحة كورونا، التي أدت الى التوقيف النهائي للبطولة الفرنسية التي يتوقع استئنافها في أوت القادم.

إلى ذلك، نوّهت الصحيفة المذكورة بتواجد المتوسط الدولي الجزائري هشام بوداوي في أحسن أحواله, بعدما تجاوزت سرعته 20 كيلومترًا في الساعة، كما قطع مسافة 8 كيلومترات في ظرف 25 دقيقة.

وتم إلغاء البطولة الفرنسية بسبب تفشي جائحة كورونا, حيث تعد فرنسا رابع بلد أوروبي من حيث عدد الوفيات بعد كل من ايطاليا وبريطانيا واسبانيا, بأكثر من 24 ألف حالة وفاة.