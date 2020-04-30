توقيف 4 لصوص بالعاصمة

أعلنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، هذا الخميس، عن توقيف 4 لصوص سرقوا كمية من المجوهرات والأجهزة الإلكترومنزلية في منزل أثناء فترة الحجر الصحي.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنّه جرى "تفكيك مجموعة أشرار متورطة في ارتكاب جناية السرقة بالتسلق والكسر من منزل مع إخفاء أشياء مسروقة ومخالفة الإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي، استولى خلالها أفراد العصابة على كمية من المجوهرات وأجهزة إلكترومنزلية وأخرى تعتبر عتادًا ميكانيكيًا وعتاد خاص بأشغال البناء".

وأسفرت هذه القضية التي تم علاجها من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، عن الإطاحة بأربعة أشخاص مشتبه فيهم, تتراوح أعمارهم بين (20 و36) سنة، ارتكبوا جناية السرقة بالتسلق والكسر من منزل واستولوا على كمية المجوهرات من المعدن الأصفر، جهاز حاسوب محمول، خمسة أجهزة تلفاز, أربعة عشر (14) آلة وجهاز من الحجم الكبير ذات طابع صناعي ميكانيكي مع لواحقها، ومبلغ مالي قدره 32500 دج".

وبحسب البيان ذاته، وسمحت التحريات المعمقة باسترجاع أغلب المسروقات بعد عمليات تفتيش نفذت بإذن بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا.