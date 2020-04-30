السيد جراد يحيي العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة

حيا الوزير الاول, عبد العزيز جراد, اليوم الخميس, جميع العمال الساهرين على بناء "الجزائر الجديدة", مؤكدا ان مستقبل الجزائر "ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها, نساء ورجالا".

وعشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل, كتب الوزير الأول في صفحته الرسمية على تويتر أن "مستقبل الجزائر ليس في ثرواتها البترولية فحسب وإنما كذلك في كفاءاتها, نساء ورجالا".

وأضاف قائلا: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل, أُحيي جميع العمال الساهرين على بناء الجزائر الجديدة, لاسيما أولئك المستمرين في العمل, رافعين التحديات في هذا الظرف بالذات".