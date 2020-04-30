وفاة الفنان الهندي ريشي كابور

توفي اليوم الخميس بمومباي الممثل الهندي ريشي كابور عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان وفقا للصحافة المحلية.

ويعد ريشي -وهو أيضا مخرج ومنتج من مواليد مومباي في 1952 لعائلة كابور الفنية الأشهر في الهند- من أهم نجوم السينما الهندية حيث شارك في أكثر من 100 فيلم كما أنه أشهر من أدى الأدوار الرومانسية في بوليود.

وانطلقت المسيرة الفنية لريشي في 1955 من خلال فيلم "شري 420" لوالده الممثل والمخرج الشهير راج كابور قبل أن يعرفه الجمهور في 1970 من خلال "ميرا نام جوكر" لوالده أيضا غير أن أولى أدواره البطولية كانت في "بوبي" (1973) لأبيه أيضا والذي حقق نجاحا جماهيريا وتجاريا باهرا في فترة السبعينيات.

وبقي ريشي من أهم نجوم بوليود إلى غاية وفاته، ومن أشهر أفلامه أيضا "تشاندني" (1989) و"بريم روغ" (1982) بالإضافة إلى "أمار أكبر أنطوني" (1977) الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب أميتاب باتشان.