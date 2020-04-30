بوقادوم : الجزائر تجدد دعمها اللامشروط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

شارك وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقادوم ،اليوم الخميس، في أشغال الدورة الطارئة الافتراضية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين وبرئاسة سلطنة عمان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر ، أن هذه الدورة بحثت "الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها".

وأضاف البيان ، أنه و خلال هذا الاجتماع جدد السيد بوقادوم "دعم الجزائر اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".