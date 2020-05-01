الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء أمس الخميس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي والجوانب الاجتماعية و الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا فيروس وانهيار أسعار المحروقات، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى مساء أمس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا فيروس وانهيار أسعار المحروقات، كما تناولت الردود على الأسئلة استئناف الدراسة والإعلام والوضع الإقليمي".

وأشار ذات المصدر إلى أن هذا اللقاء سيبث اليوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.