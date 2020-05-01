ليبيا: قوات حكومة الوفاق تشن غارات جوية على أهداف لقوات حفتر

﻿ أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا، اليوم الجمعة، أنها شنت غارات جوية على مواقع لقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب غرب طرابلس، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، في بيان تناقلته مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، إن "سلاح الجو نفّذ خمس ضربات استهدفت قاعدة الوطية الجوية، وتم تدمير عدد من الآليات واستهداف تمركز الأفراد".

وتسيطر قوات حفتر على قاعدة "الوطية" التي تبعد مسافة (140 كم) جنوب غرب طرابلس.

كما استهدفت غارات جوية مواقع بالقرب من مدينة مزدة الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر على بعد (180 كم) جنوب غرب طرابلس.

وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ 6 غارات قتالية بالقرب من وادي مرسيط (جنوب مزدة) في الطريق بين القريات ونسمة، استهدف رتل آليات مسلحة وأفرادا تابعين لميليشيات حفتر".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب قوات حفتر بشأن الغارات التي استهدفت مواقعها.

لكن وسائل إعلام محلية نشرت أسماء قالت إنها لقتلى قوات حفتر جراء الغارات الجوية التي شنت فجر اليوم، دون أن يتسنى التحقق من صحة ذلك.

ووجهت أطراف دولية والأمم المتحدة في الآونة الأخيرة نداءات لأطراف النزاع في ليبيا لوقف القتال "لأسباب إنسانية" للسماح بمكافحة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.