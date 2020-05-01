"توسيالي" تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج أنابيب المحروقات

تحصل مركب الحديد والصلب "توسيالي" الكائن ببطيوة شرق وهران على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات ، حسبما أفاد بذلك اليوم الجمعة مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بذات المركب .

وستسمح هذه الشهادة التي تحصلت عليها شركة "توسيالي" مؤخرا من المعهد الأمريكي للأنابيب بإنتاج مختلف الأحجام من الأنابيب الحديدية الموجهة لنقل مواد المحروقات من الغاز والبترول ومشتقاتها، وفقا لما صرح به السيد ، عزي رمزي، مشيرا ، إلى أن هذه الشهادة معتمدة في جميع أنحاء العالم لإنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات.

كما ستتيح هذه الشهادة للشركة أيضا فرصة المشاركة في عديد المناقصات الوطنية والدولية لاقتناء الأنابيب الحديدية في مختلف الأنواع والأحجام الموجهة لقطاع المحروقات (الغاز والبترول)، يشير نفس المسئول.

وسيضاف هذا التخصص الجديد إلى سلسلة الإنتاج التي تنتجها شركة "توسيالي" عل غرار الأنابيب الموجهة لبناء أرصفة الموانئ وأخرى موجهة لقطاع المواد المائية إلى جانب إنتاج الأنابيب الحلزونية وحديد البناء وغيرها،كما أشير إليه.

ويطمح مركب الحديد والصلب "توسيالي" الذي يعمل على تجسيد سياسة الدولة في مجال توسيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات إلى تلبية الاحتياجات الوطنية بمنتوجات ذات جودة تستعمل في تجسيد العديد من المشاريع بما في ذلك السكنية والبني التحتية كالسدود والأشغال العمومية وغيرها وتحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو عديد الدول الأجنبية، يشير مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بذات الشركة.

الجدير بالذكر أن مركب الحديد والصلب "توسيالي" الذي دخل حيز الاستغلال في 2013 في إطار عملية استثمارية لمتعامل تركي أنجز وفق ثلاث مراحل ليبلغ إنتاج إجمالي قدر بنحو 3 ملايين طن من منتوجات الحديد ومشتقاته خلال 2019.