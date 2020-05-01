كورونا : الجزائر تسجل 148 إصابة إضافية و 3 وفيات وتماثل 42 حالة للشفاء

سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 148 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4154 حالة، فيما سجلت 3 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 453 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الثلاث الجديدة سجلت بكل من تيزي وزو وبرج بوعريريج وقسنطينة مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث ، إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1821 من بينها 42 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65 بالمئة من مجموع حالات الوفاة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار ، أن 14 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 26 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الإشارة إلى أن 8 ولايات سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والجزائر وسطيف وعين دفلى وبرج بوعريريج من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7026 وتشمل 2776 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 4250 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 24 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.