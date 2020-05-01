الفاف تبرمج الجولات المتبقية من الموسم الكروي على مدار 8 أسابيع انطلاقا من رفع الحجر الصحي

تبرمج الجولات المتبقية من الموسم الكروي 2019-2020 لبطولتي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية على مدار ثمانية أسابيع ، انطلاقا من رفع الحجر الصحي وعقب فترة تحضيرات تدوم بين خمسة وستة أسابيع ، مهما كان التاريخ الذي ستحدده السلطات العمومية، وفق خارطة طريق كشفت عنها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة على موقعها الرسمي.

وتم الاتفاق على خارطة الطريق لمرحلة ما بعد الحجر الصحي ، أمس الخميس ، أثناء إجتماع المكتب الفيدرالي بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد ، برئاسة خير الدين زطشي ، وبحضور رئيس الرابطة المحترفة ، عبد الكريم مدوار .وجاء في بيان الاتحادية أن " تكملة الموسم الحالي ستجرى على مدار ثمانية أسابيع.

متبوعة بأسبوع راحة كاملة للاعبين وبعدها شهر راحة نشطة تمهيدا لبداية فترة التسجيلات"، مشيرة أن الموسم الجديد سينطلق بعد هذه الفترة في تاريخ سيتم تحديده لاحقا.

وستتبع البطولات الوطنية للهواة (أكابر)، نفس مسار البطولتين المحترفتين، حيث أوضحت الاتحادية أنه "سيتم استئناف بطولات الهواة على نفس منوال المحترفين ، أما بطولات الهواة للقسم الولائي التي لم تنته بعد وتمتلك متصدرين أبطال حسابيا فسوف تتوقف رسميا".

وبخصوص البطولات التي لم يتحدد مصيرها فستخوض دورة اللقب بين فرق الطليعة وعلى مديرية التنسيق بين الرابطات تقديم وضعية شاملة لكل رابطة.

وسيتم إرسال خارطة الطريق المعتمدة من طرف المكتب الفيدرالي للفاف إلى وزارة الشباب والرياضة لدارستها والموافقة عليها من طرف السلطات العمومية، وحتى الأندية مدعوة لا ثرائها.

وبخصوص اللعب دون جمهور سيتم تطبيقه بصرامة خلال التدريبات، حيث سيتم إيفاد محافظين لمراقبة الوضعية، أما قرار خوض المباريات دون جمهور، فسيتم اتخاذه تماشيا مع إجراءات رفع الحجر الصحي و توصيات وزارة الصحة والسلطات العمومية، تفاديا لانتشار فيروس "كوفيد-19".

أما إجراءات ولوج واستعمال المنشآت الرياضية لإجراء التدريبات والمباريات، ستتصل الاتحادية والرابطة المحترقة وكذا رابطة الهواة بوزارة الشباب والرياضة لدراسة الطرق المناسبة في ظل هذه الأزمة الصحية ، حسب نفس المصدر.