الرئيس تبون يترأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء غدا الأحد إجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 03 ماي 2020 إجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

"ويتضمن جدول الأعمال بصفة خاصة الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، والمنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب", يضيف البيان.