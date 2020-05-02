وزارة السكن تدعو نقابة المهندسين المعماريين الى ضبط قائمة الموظفين للاستفادة من إعانات خاصة

طلبت وزارة السكن و العمران و المدينة من نقابة المهندسين المعماريين بإعداد قائمة بأسماء من هم في حاجة من فئة الموظفين التابعيين لمكاتب الدراسات الخاصة قصد تحويلها للسلطات المخولة بمنح الإعانات المالية بسبب التوقف عن العمل في ظل تفشي فيروس كورونا، حسبما افاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

ويأتي هذا الإجراء بعد الاجتماع الذي تم عقده مع نقابة المهندسين المعماريين بتاريخ 21 أبريل الاخير بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة والهادف إلى دراسة الآثار المترتبة عن الحجر الصحي بالنسبة للمهندسين المعماريين وكذا الموظفين لديهم.

وفي هذا الإطار، تعلم وزارة السكن والعمران والمدينة أنها طلبت من نقابة المهندسين المعماريين اعداد قائمة بأسماء من هم في حاجة من فئة الموظفين المسجلين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) التابعيين لمكاتب الدراسات الهندسية الخاصة وهذا قصد تحويلها للسلطات المخولة بمنح الإعانات المالية وليس بدفع الأجور خلال التوقف عن العمل بسبب الحجر الصحي، يوضح نفس البيان.