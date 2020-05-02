إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم الإرهابي المسمى "م. طاهر" الذي التحق بالجمعات الإرهابية سنة 2006، نفسه هذا الجمعة، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى م. طاهر نفسه، يوم 01 ماي 2020، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة".

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإرهابي "هو أخ الإرهابي م. ساية المقضي عليه يوم 18 نوفمبر 2019 من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تاوندت بتين زواتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

وفي سياق آخر، وفي إطار "الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 862 كيلوغرام، كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان وسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية 126،5 كيلوغرام من نفس المادة.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة "خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت 31،5 كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب29.973.000 دج وخمسة (05) هواتف نقالة فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 11812 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة".

من جهة أخرى، تم توقيف "17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية".