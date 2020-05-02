مجمع سوناطراك يساهم ب420 مليون دينار كمساعدات غذائية خلال الشهر الفضيل

يساهم المجمع النفطي العمومي سونطراك بنحو 420 مليون دج كمساعدات غذائية خلال الشهر الفضيل في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى مساعدة العائلات المعوزة، حسبما كشف عنه اليوم السبت بالبليدة الرئيس المدير العام لهذا المجمع ، توفيق حكار.

وأوضح السيد حكار على هامش عملية توزيع 250 طنا من المساعدات الغذائية المقدمة من طرف مجمع سونطراك والإتحاد العام للعمال الجزائريين، تسلمتها اليوم مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، أن "المجمع النفطي العمومي يساهم بنحو 420 مليون دج كمبادرات تضامنية لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لمساعدة العائلات المعوزة خلال شهر رمضان".

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك على تسليم هذه المساعدات الغذائية المقدرة ب250 طنا من مختلف المواد الغذائية للسلطات الولائية على رأسها والي الولاية، كمال نويصر، رفقة الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة.

وأضاف المتحدث أن "هذه الهبة التضامنية مقدمة من طرف عمال المجمع الذين تبرعوا أيضا بيوم واحد من أجورهم بهدف مساعدة إخوانهم المتضررين من هذه الأزمة عبر مختلف ربوع الوطن"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن مبلغ مالي معتبر هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، أكد حكار أن مجمع سونطراك كان من أولى المؤسسات التي ساهمت في الجهد الوطني لمكافحة هذه الجائحة من خلال تقديمها لمساعدات للمستشفيات وكذا معهد باستور وهي الهبات التي ستتبع بأخرى خلال الأيام القادمة بحيث سيتم توزيع معدات على المستشفيات تم اقتناؤها مؤخرا.

وبحسب ذات المسؤول فان المجمع لم يكشف من قبل عن هذه المساعدات التي قدمها منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد" من مبدأ اعتبارها واجب لابد من القيام به للتخفيف من شدة هذه الأزمة الصحية".

من جهته، أكد السيد لعباطشة "أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته شريكا اجتماعيا أبى إلى أن ينخرط في هذه المبادرة التضامنية للتخفيف من معاناة العائلات المعوزة بهذه الولاية الأكثر تضررا من هذا الوباء."

كما حيا بمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح من شهر ماي، جميع العمال الجزائريين خاصة المتواجدين في الصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا مترحما في نفس الوقت على ضحايا هذا الفيروس المعدي.

من جهة أخرى، تفقد السيد حكار المركز الطبي الخاص بموظفي ومتقاعدي مجمع سونطراك المتواجد بمركز الأعمال "الورود" باب الجزائر وسط المدينة، أين وقف على ظروف استقبال المرضى بهذا المركز الذي يوفر مختلف الخدمات الطبية لاسيما ما تعلق بتوفر مختلف وسائل الحماية لتفادي الاصابة بفيروس كوفيد-19.