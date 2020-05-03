الوزير الأول عبد العزيز جراد يهنئ الصحفيين وعمال القطاع

بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد برقية تهنئة وتشجيع للصحافيين والصحافيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث ماي من كل سنة متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم بكل مهنية.

وقال الوزير الأول في تهنئة نشرت على صفحة الوزارة الأولى في الفايسبوك أن "الثالث من ماي هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، بهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أتوجه إلى كافة الصحافيات و الصحافيين و من خلالكم إلى كل العاملين بقطاع الإعلام، بأحر التهاني متمنيا لكم التوفيق في أداء مهامكم بكل مهنية".

"من جهتنا نحن واعون أن عيدكم هو يوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة بالمبادئ الأساسية لحرية التعبير و يذكر أيضا المهنيين بأخلاقيات المهنة و بالمعوقات و المشاكل التي يعاني منها القطاع لطرحها...هو أيضا مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا و هم مازالوا في عز العطاء" يضيف الوزير الأول.