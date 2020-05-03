المدير العام للإذاعة الجزائرية يُعزي عائلة الفنان الجزائري إيدير

بعث السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري برسالة تعزية لعائلة نجم الأغنية الجزائرية الناطقة بالقبائلية إيدير .

وأعرب السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية عن خالص مواسته لعائلة الفقيد قائلاً " بقلوب راضية بقضاء الله، تلقينا خبر وفاة نجم الأغنية الجزائرية الناطقة بالقبائلية، الفنان العالمي إيدير (حميد شريط)، وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد جمال سنحضري المدير العام للإذاعة الجزائرية بأحر التعازي واصدق المواساة لعائلة المرحوم و الأسرة الفنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع المغفرة و الرحمة ويسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".

وأبرز السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري بخصال الفنان الذي جعل التنوع الفني والثقافي وسيلة للتقارب بين الثقافات يضيف " إيدير الفنان الذي أحب وطنه و ثقافته و جعل التنوع الفني و الثقافي وسيلة للتقارب بين الثقافات، فارتقى بجواهر تراثنا إلى مصاف العالمية و كان سفيرا متميزا لهوية الجزائر بمختلف منابعها".

كما أشار السيد المدير العام أن "بدايته الفنية كانت منذ عام 1973، حينما استضافته القناة الثانية للإذاعة الجزائرية في حصة إذاعية قدم فيها لأول مرة أغنيته الشهيرة " أفافا اينوفا " أثار بها الانتباه إلى جمال صوته وموسيقاه التي أبهر بها المستمعين و أصبحت فيما بعد ذرة أعماله الفنية".

وختم السيد جمال سنحضري رسالته "وقد رافقت الإذاعة الجزائرية سواء عبر قناتها الناطقة بالأمازيغية أو القنوات الوطنية الموضوعاتية والجهوية مختلف مراحل مسيرة الفنان باستضافته في برامجها و بث أغانيه الرائعة و مواكبة مختلف إبداعاته التي اثري بها مكتبة الأغاني للإذاعة ،إنا لله و إنا إليه راجعون."