كورونا : تسجيل 179 حالة إصابة جديدة مؤكدة و4 وفيات و64 حالة تماثلت الشفاء

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار ، هذا الأحد ،عن تسجيل خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 179 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4474 حالة، فيما سجلت أربع وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 463 حالة، فيما تماثلت 64 حالة للشفاء ليترفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1936 حالة .

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات ال4 الجديدة سجلت بولايات البليدة والجزائر العاصمة وسطيف وورقلة، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1936 من بينها 64 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65 بالمائة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 22 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 13 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الإشارة إلى أن 13 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة وتلمسان وباتنة وعنابة وورقلة من بين لولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7373 وتشمل 2968 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و4405 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة و السكانير، فيما يتواجد 17 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.