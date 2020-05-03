السنة الدراسة 2019/2020: القرار النهائي سيتخذ الاحد المقبل في اجتماع لمجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء اليوم الاحد تشكيل لجنة يرأسها الوزير الاول تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية الحالية على أن يتخذ القرار النهائي حولها الاحد القادم اثناء اجتماع مجلس الوزراء.

و جاء في البيان :" قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق, تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الاول مؤلفة من وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و التكوين والتعليم المهنيين, تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة" مضيفا بأن "القرار النهائي حولها سيتخذ يوم الاحد القادم اثناء اجتماع مجلس الوزراء".

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