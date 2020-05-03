تخفيض ميزانية التسيير بـ 50 بالمائة و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بداية من جوان القادم

قرر مجلس الوزراء الذي عقد هذا الأحد بتقنية التواصل عن بعد تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

و جاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر " بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020" "رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها" إلى جانب "إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم".

كما أقر المجلس "رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـألفي (2.000 دج )، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم".

و أقر المجلس أيضا "إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي" .