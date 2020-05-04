إصابة 20 مدنيا في تفجير شرقي أفغانستان

أعلنت الشرطة المحلية اليوم الاثنين، أن 20 مدنيا أصيبوا في تفجير قنبلة يدوية، خارج مسجد محلي في اقليم باكتيكا، شرقي أفغانستان، الليلة الماضية.

وذكر شاه محمود أريان، المتحدث باسم الشرطة المحلية إن "الحادث وقع عندما كانت صلاة الليل قائمة في مسجد بقرية محمد حسن بمنطقة خير كوت، في الساعة الثامنة ليل الأحد، بالتوقيت المحلي".

وأضاف المتحدث أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى المنطقة ولم يصب أحد منهم بجروح تهدد حياته.

واتهم المتحدث مسلحي طالبان بهذا التفجير لكنهم نفوا تورطهم في الحادث.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، أواخر أبريل، أن أكثر من 500 مدني قد قتلوا وأصيب 760 آخرون بسبب القتال في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وعزت البعثة سقوط 55% من الضحايا المدنيين لهجمات شنتها طالبان وجماعات متمردة أخرى، و32% لقوات الأمن، خلال الفترة المذكورة بينما نجمت بقية الضحايا عن أسباب أخرى وحثت بعثة (يوناما) الحكومة والعناصر المناوئة لها على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين من الأذى لا سيما في ضوء التهديد الذي يلوح في الأفق لجميع الأفغان بسبب وباء كوفيد-19.