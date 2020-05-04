الفيفا يصادق على قرار مشاركة مواليد 97 في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هذا الاثنين أن اللاعبين الرجال المولودين في عام 1997 سيكون بإمكانهم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت لتقام في العام المقبل، على الرغم من أنهم تخطوا السن القانوني.

وذكر الفيفا أنه أبلغ اتحاداته الأعضاء بناء على التوصية التي قدمتها للمرة الأولى مجموعة العمل، والتي تطلبت موافقة نهائية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتقام منافسات كرة القدم للرجال تحت 23 عاما رغم أن كل فريق بإمكانه أن يدفع بثلاثة لاعبين فوق السن، فيما تقام منافسات السيدات بدون وجود قيود على السن.

وتم تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، مما يعني أن اللاعبين المولودين في 1997 سيكونون تخطو السن، ولكن الفيفا قرر أن هؤلاء الذين كان بإمكانهم المشاركة في دورة العام الحالي سيتمكنون من المشاركة في العام المقبل.

ورحب ستيفن كونتز مدرب المنتخب الأولمبي الألماني بالقرار وقال "سعيد للغاية للاعبين، لأنهم حققوا إنجاز التأهل من خلال احتلال المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2019".

يذكر ان القارة السمراء ستكون ممثلة في اولمبياد طوكيو بمنتخبات جنوب افريقيا و كوت ديفوار و مصر.