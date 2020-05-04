سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الروسية لوكويل

وقعت شركة سوناطراك والشركة الروسية لوكويل مذكرة تفاهم لبدء المناقشات بهدف تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر, في ظل التحفيزات التي جاء بها قانون المحروقات الجديد، حسبما افاد به الاثنين بيان لسوناطراك.

و حسب ذات المصدر , فان المذكرة تشمل "فحص تحديد فرص الاستكشاف و الإنتاج الدولي بين الطرفين".

و تعد الشركة الروسية لوكويل واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المدرجة في البورصة المتكاملة عموديا في العالم، حيث تمثل أكثر من 2% من إنتاج النفط العالمي وحوالي 1 % من احتياطيات النفط والغاز المثبتة، يبرز ذات المصدر,