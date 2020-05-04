السودان تعين أول سفير لها في واشنطن منذ أكثر من ربع قرن

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تلقيها موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على ترشيح نور الدين ساتي، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها هذا الاثنين، إن تلك الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية، وترفيعها إلى مستوى السفراء.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية لكي يلعب دوره المأمول، بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة لخدمة الشعبالسوداني من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة.

وكانت الولايات المتحدة والسودان أعلنتا أواخر العام الماضي أنهما قررتا العودة إلى تبادل السفراء، بعد انقطاع استمر نحو 25 عاما.