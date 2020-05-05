كورونا: بن بوزيد يقدم توجيهات لبعث البرامج الصحية الأخرى

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد خلال اجتماع مع إطارات الإدارة المركزية توجيهات لبعث البرامج والحملات الصحية إضافة إلى تلك المخصصة حاليا لمحاربة تفشي جائحة كورونا حسبما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

وأكد البروفيسور بن بوزيد بالمناسبة على ضرورة السهر وككل سنة على تنفيذ البرامج والحملات التوعية المتعلقة بموسم الحر سيما خلال هذه الظروف الاستثنائية التي ميزها تفشي فيروس كورونا ملحا على احترام مواصلة جميع النشاطات التابعة للقطاع.

وبعد أن أشاد بالتنسيق المحكم بين مختلف المصالح خلال هذه الفترة الاستثنائية شدد الوزير -حسب ذات المصدر- على وجوب متابعة الحملة الوطنية لمكافحة الإصابة بلسعات العقارب والوقاية من بعض الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسممات الغذائية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة إلى جانب الاهتمام أكثر بفئة الأشخاص المسنين سيما المصابين بالأمراض المزمنة.

وبخصوص التكفل بالنساء الحوامل خلال هذه الفترة أكد وزير الصحة على تعزيز هذا التكفل من خلال التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص.

وفيما يتعلق بفئة المصابين بالسرطان شدد ذات المسؤول على تفعيل رقمنة الشبكة الخاصة بتحديد مواعيد العلاج بالأشعة مع إحداث توازن بين المصالح المتواجدة بالشمال ونظيرتها بجنوب الوطن من أجل السماح للمرضى المنتمين للمناطق التي تعرف مواعد بعيدة من أجل العلاج بتلك التي لا يقبل عليها عدد كبير من المرضى من أجل تقليص مدة هذه المواعيد.

وفيما يتعلق بمؤسسات الصحة الجوارية أكد الوزير على إعادة بعث نشاطاتها وإعادة تأهيل البعض منها لتحسين التكفل الجواري بالمواطنين وتقريب أكثر الصحة من المواطن وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.