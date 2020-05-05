أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع بدء التخفيف في إجراءات العزل وخفض الإنتاج

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق الآسيوية، هذا الثلاثاء، في مؤشر على تحسن الطلب مع بدء الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بتخفيف إجراءات العزل، ومع خفض المنتجين الرئيسيين للإنتاج.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم جوان بنسبة 26ر7 في المائة إلى 87ر21 دولارا للبرميل في تداولات صباح اليوم.

وزاد برميل برنت بحر الشمال، المرجعي في السوق العالمية، تسليم جويلية بنسبة 86ر3 في المائة إلى 25ر28 دولارا.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع الاثنين للجلسة الرابعة على التوالي، مستفيدة من دخول اتفاق خفض حصص الإنتاج بين الدول الرئيسية المنتجة للـ 187ذهب الأسود حيز التنفيذ أواخر الأسبوع الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق، تخفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها منذ الجمعة وحتى أواخر يونيو المقبل، إنتاج الخام بـ 7ر9 مليون برميل في اليوم، بهدف تثبيت الأسعار.