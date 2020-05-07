الصحة العالمية: الرعاية النظيفة بين أيديكم..‏ يا كوادر التمريض والقِبالة

أطلقت منظمة الصحة العالمية هذا الثلاثاء 05 ماي حملة بشعار "نظافة اليدين تنقذ الأرواح" وتتمحور حول موضوع الرعاية النظيفة، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بنظافة اليدين والدور المركزي الذي تضطلع به كوادر التمريض والقِبالة في تحقيقها.
وجاءت الفكرة لتواكب السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لعام 2020، والاعتراف بالإسهام الحيوي لهذه الكوادر في تعزيز النظم الصحية العالية الجودة.
وترى المنظمة أن "الرعاية الصحية النظيفة تعتبر أحد التحديات العاجلة لمنظمة الصحة العالمية في العقد القادم التي يتعين على المجتمع العالمي التصدي لها في إطار سباقنا للوفاء بالأجل النهائي لأهداف التنمية المستدامة".
وبالمناسبة دعت جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المستهدفين بالحملة إلى الانضمام إليها في الاحتفال بكادر التمريض والقِبالة وتشجيعهم لما يقومون به من عمل جبار للحفاظ على سلامة المرضى والأسر والزملاء من خلال منع الإصابة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.