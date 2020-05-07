الصحة العالمية: الرعاية النظيفة بين أيديكم..‏ يا كوادر التمريض والقِبالة

أطلقت منظمة الصحة العالمية هذا الثلاثاء 05 ماي حملة بشعار "نظافة اليدين تنقذ الأرواح" وتتمحور حول موضوع الرعاية النظيفة، بما في ذلك تطبيق ‏أفضل الممارسات المتعلقة بنظافة اليدين والدور المركزي ‏الذي تضطلع به كوادر التمريض والقِبالة في تحقيقها.

وجاءت الفكرة لتواكب ‏السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة ‏ التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لعام 2020، ‏والاعتراف بالإسهام الحيوي لهذه الكوادر في تعزيز النظم ‏الصحية العالية الجودة.‏

وترى المنظمة أن "الرعاية الصحية النظيفة تعتبر أحد التحديات العاجلة ‏لمنظمة الصحة العالمية في العقد القادم التي يتعين على ‏المجتمع العالمي التصدي لها في إطار سباقنا للوفاء ‏بالأجل النهائي لأهداف التنمية المستدامة".‏

وبالمناسبة دعت جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من ‏المستهدفين بالحملة إلى الانضمام إليها في الاحتفال بكادر ‏التمريض والقِبالة وتشجيعهم لما يقومون به من عمل جبار ‏للحفاظ على سلامة المرضى والأسر والزملاء من خلال منع ‏الإصابة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.‏