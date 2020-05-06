بن بوزيد: ارتداء الكمامة الحل الوحيد للحد من تفشي كورونا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن مصالحه تتحكم في الوضع رغم أنه مقلق نوعا ما مشيرا إلى أن كل القطاع الصحي مجند لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بن بوزيد لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية أن ما يثير مخاوفنا ليس عدد المصابين وإنما عدد الوفيات الذي نسعى لتقليصه.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوضع تحت السيطرة ويتجلي ذلك من خلال انخفاض عدد الوفیات وھذا يدل حسبه أن العلاج المطبق فعال وأعطى نتائج جیدة، ونوه إلى أن التحكم في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفیات ولیس بزيادة عدد الحالات المؤكدة.

وأضاف وزير الصحة، أن الآراء التي تتحدث عن اختفاء كورونا بحلول فترة الصیف ليس صائبا بدليل أن عدد الحالات بالسعودية والإمارات التي تسجل درجة حرارة جد عالیة. لافتا إلى أن التعايش مع الفيروس سيستمر لشهور أخرى.

وفي السياق اعتبر الوزير عن ارتداء الكمامات يبقى الحل الوحيد في الوقت الراهن لاحتواء تفشي الفيروس قائلا " شخصیا أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة يدفع من لا يضعھا غرامة"، مضيفا بالقول "لا نعلم إن كانت ھناك موجة ثانیة وأن الخبراء في العالم لا يعلمون ذلك".