نحو اقامة ﻿ بطولة أستراليا المفتوحة للتنس2021 دون حضور الجماهير القادمة من الخارج

كشف كريغ تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس المقررة في يناير 2021 هذا الاربعاء عن امكانية اقامة الدورة دون حضور الجماهير القادمة من الخارج لمشاهدة المقابلات بسبب وباء كورونا.

وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من مارس بسبب انتشار الفيروس المستجد.

وأقيمت بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في موعدها في يناير لكن بطولة فرنسا المفتوحة تأجلت حتى سبتمبر ، بدلا من مايو، وألغيت بطولة ويمبلدون.

ومن المتوقع حسم مصير بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال تايلي إن بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل لن تنجو من تأثير الوباء.

وأبلغ تايلي وكالة أسوشيتد برس الأسترالية "أسوأ سيناريو هو إلغاء أستراليا المفتوحة.

"أفضل سيناريو في الوقت الحالي هو إقامة أستراليا المفتوحة مع تنفيذ تعليمات الحجر الصحي على اللاعبين القادمين للمشاركة والسماح بحضور الجماهير الأسترالية فقط".

ولدى أستراليا أقل من سبعة الاف حالة إصابة بالفيروس، ويشعر حاليا أقل من ألف شخص بأعراض المرض بينما توفي 96.

وتوقفت كل بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات حتى منتصف يوليو على الأقل.

وعبر لاعبون عن شعورهم بالقلق بشأن إمكانية استئناف المنافسات وسبق أن توقع تايلي عدم إقامة بطولات جديدة في 2020.