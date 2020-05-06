كورونا: 159 حالة إصابة مؤكدة و 06 حالات وفاة جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة بالجزائر

سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 159 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4997 حالة, فيما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 476 حالة, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أن حالات الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة, وهران, خنشلة, تيبازة, تيارت ومعسكر بحالة واحدة لكل منها, مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 2197 منها 130 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا, فيما تمثل نسبة 65,5 بالمائة من الوفيات فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 16 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم, فيما سجلت 24 ولاية ما بين حالة واحدة و 5 حالات و 8 ولايات أخرى سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وقد سجلت ولايات وهران, قسنطينة, تيبازة, ورقلة وتيارت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج, فقد ارتفع عددها إلى 8298 وتشمل 3390 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري (بي.سي.آر) و 4908 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 16 مريضا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أنه يتعين على كل مواطن اكتساب معرفة أساسية بفيروس كوفيد-19, بما في ذلك أعراضه ومضاعفاته وطرق انتقاله وكذا الامتثال للتدابير الوقائية والتباعد والحجر الصحي التي يجب تطبيقها يوميا.