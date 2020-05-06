وزارة التجارة تهب الهلال الأحمر الجزائري 150 طن من المواد الغذائية

قدمت وزارة التجارة اليوم الأربعاء بالجزائر هبة تتمثل في 150 طن من المواد الغذائية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة للتوزيع على مناطق الظل ال11 عبر التراب الوطني .

و في مداخلة له بمناسبة تقديم هذه الهبة بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أكد وزير التجارة السيد كمال رزيق أن " هذه الهبة موجهة للعائلات المحتاجة عبر الولايات الـــ11 في إطار الهبة التضامنية الــ 49 التي تستكمل سلسلة من 48 قافلة عبر أرجاء الوطن منذ بداية الأزمة الصحية".

و على هامش تقديم هذه الهبة, تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة و الهلال الأحمر الجزائري قصد تكثيف الجهود التضامنية طيلة السنة.

و من جهتها, أكدت السيدة بن حبيلس على الهبة التضامنية التي يشهدها البلد منذ ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد_19 " لتبرز بذلك وفاء مختلف الفاعلين في المجتمع للقيم الراسخة منها ثقافة التضامن".

كما أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تقول " سنقوم بإيصال هذه المساعدات إلى العائلات التي تعاني في صمت لاسيما على مستوى المناطق الحدودية مشيرة إلى الطابع التاريخي للتوقيع على اتفاقية التعاون بين المؤسستين.

و استرسلت تقول: " أنها المرة الأولى التي يوقع فيها عضو من الحكومة رسميا على اتفاقية مع الهلال الأحمر الجزائري مما يعني لنا أن الهلال استعاد مكانته الحقيقية".

يذكر أنه سيتم خلال الأسبوع القادم التوقيع اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الهلال الأحمر الجزائري تمتد لخمس سنوات.

و حسب السيد رزيق فان الاتفاق يؤكد أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ستجسد من خلال غرفها الـ48 عبر الوطن 1000 طن من المواد الغذائية التي ستسلم لمخازن الهلال الأحمر الجزائري سنويا علما أن 60 بالمائة من هذه الكمية ستوزع على مستوى مناطق الظل للبلاد فيما ستوجه 40 بالمائة المتبقية لمختلف العمليات التضامنية المستعجلة.