كورونا : اتصالات الجزائر لن تقطع الخطوط الهاتفية لزبائنها طيلة فترة الحجر المنزلي

أفادت اتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء بأنها لن تقوم بقطع الخطوط الهاتفية لزبائنها طيلة فترة الحجر المنزلي في حال انقضاء صلاحية الاشتراك، حسب بيان للمؤسسة.

كما تطمئن "اتصالات الجزائر" كافة زبائنها لاسيما أولئك القاطنين بولاية البليدة بأن بطاقات التعبئة "متوفرة" على مستوى نقاط البيع المعتادة وأن وكالاتها التجارية "ستعيد فتح أبوابها لضمان خدماتها من السبت إلى الخميس".

وأوضح بيان المؤسسة من جانب آخر إلى أنه "وتفاديا لتنقل زبائنها إلى الوكالات التجارية، فان اتصالات الجزائر تمنح هدايا تصل إلى غاية 06 أيام أنترنت إضافية على التعبئات عن بعد و ذلك من خلال استعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500 من أي خط هاتفي ثابت أو محمول أو باستعمال خدمة الدفع الالكتروني عن طريق البطاقة "الذهبية" أو البطاقة البنكية "CIB" عبر فضاء الزبون https://ec.at.dz و التطبيق المحمول".

وحسب ذات المصدر، فإنه يمكن للزبائن المشتركين في خدمتي Idoom ADSL و Idoom Fibre في أي وقت، تفعيل تسبيق 96 ساعة أنترنت (أي 04 أيام) عوض 36 ساعة بفضل خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly، علما بأن هذه الخدمة "متاحة" عن طريق تشكيل الرقم 1500 واختيار التعبئة الاحتياطية Idoomly في قائمة خدمات Idoom ADSL.

وتندرج كل هذه التدابير في إطار "مكافحة تفشي وباء كورونا وتعكس مدى الأهمية التي توليها اتصالات الجزائر لسلامة زبائنها.

وتدعو مؤسسة "اتصالات الجزائر" في ختام بيانها المواطنين إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو الدخول إلى الموقع الالكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz، "لمزيد من المعلومات".