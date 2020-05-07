مجازر الثامن ماي 45: أو عندما يبكي الرجال مرارة الاحتلال

تفردت الإذاعة الجزائرية من سطيف وهي تحتفل بالذكرى الـ 75 لمجازر الثامن ماي 45 والتي اقترفها الاحتلال الفرنسي في حق الجزائريين الأبرياء العزل الذين خرجوا ليطالبوا باسترجاع السيادة بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء، بشهادات لأول مرة.

حيث اجرت حوارا خاصا مع المجاهد سي محمد الهادي الشريف المدعو " جنادي " أحد أبرز مؤطري المسيرة التاريخية ومؤلف المقطع الأخير لنشيد من جبالنا والذي يبلغ من العمر 98 سنة وهو المجاهد الذي يذكر الاحداث بمرارة جراء وحشية القمع الفرنسي.

وقد أعدت الإذاعة الجزائرية من سطيف شريطا وثائقيا بالصورة والصوت يحمل أيضا شهادة المجاهد سي اليامين جمعاوي الأمين العام للولاية التاريخية الثالثة ورفيق السلاح للشهيد الدكتور محمد الأمين دباغين وسي عميروش والشيخ العيفة الذي يروي الحقائق التاريخية التي بقيت راسخة في الذاكرة.

وتضمن الشريط الوثائقي شهادة المجاهدة حورية بومنجل ارملة الشهيد الكشاف حسان بلخيرد عضو جمعية العلماء المسلمين ورفيق فرحات عباس وهي المجاهدة التي تجاوزت القرن من العمر لكنها تتذكر الأسماء والاحداث.

المصدر: عمار عقيب / إذاعة الجزائر من سطيف