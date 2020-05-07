الأمم المتحدة تطلق نداء جديدا لجمع 7ر6 مليار دولار لحماية ملايين الاشخاص من جائحة كورونا

أطلقت الأمم المتحدة هذا الخميس نداء جديدا لجمع 7ر6 مليار دولار لحماية ملايين الأشخاص ووقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) في الدول ذات الأوضاع الهشة.

ودعا مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للاستقرار جراء جائحة كورونا, وذلك خلال إطلاق نداء لجمع 7ر6 مليار دولار أمريكي وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

وحذر من "شبح مجاعات عديدة تلوح في الأفق".

وذكر لوكوك أن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم, وأنه ليس متوقعا الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقرا إلا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة..

وأضاف أن "جائحة كورونا تؤلمنا جميعا, لكن الآثار الأكثر تدميرا وزعزعة للاستقرار سوف تكون في الدول الأكثر فقرا.

وإذا ما لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر".

وحذر من أنه "إذا لم ندعم من هم أكثر فقرا خاصة النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة, وهم يكافحون الجائحة وتبعات الركود العالمي فإننا سنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة قادمة.

وهذا سيكون أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع".

ويتوقع أن تغطي الأموال البالغ مجموعها 6,7 مليار دولار تكاليف خطة الاستجابة الانسانية حتى شهر ديسمبر المقبل.

وتعطي الأولوية لنحو 20 دولة من بينها العديد من الدول التي تشهد نزاعات مثل أفغانستان وسوريا.

وستخصص الأموال لشراء معدات طبية لإجراء فحوص وعلاج المرضى وتوفير محطات لغسل الأيدي وإطلاق حملات معلومات وإقامة جسور جوية إنسانية إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية, وفقا للأمم المتحدة.